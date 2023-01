Agelose Marja geniet van haar werk als zangpedagoog: ‘Ik heb het mooiste vak dat er is’

„Twang is een zangpedagogische term en betekent: heel scherp zingen”, zegt Marja Reinders. 34 jaar lang was de zangeres, zangpedagoge en vocal coach in vele functies verbonden aan het conservatorium, nu hogeschool Artez. Ze was zangdocent, opleidingshoofd, maar ook vertrouwenspersoon. „Ik heb het mooiste vak dat er is.”