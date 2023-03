Agnes ten Dam-Koopman (64) uit Tilligte schrijft haar eigen in memoriam voor de uitvaartmis

De foto op de grafsteen springt meteen in het oog. Een onbezorgd lachende vrouw met de wind door haar haren. En op de achtergrond de zon die in de zee zakt. „Deze foto is een jaar voor haar overlijden gemaakt op het strand van Katwijk, op haar 63ste verjaardag, 20 juli 2017. We waren er met de caravan op vakantie. Er was toen nog niets aan de hand. Vijf maanden later kreeg ze in het ziekenhuis de boodschap: alvleesklierkanker.”