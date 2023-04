Anja Senger uit Oldenzaal hield zelf de regie in handen, tot het einde: ‘Mensen, vier het leven’

Thomas belt. „Kan het bed zo snel mogelijk komen?”, zegt hij. Thomas is 20 jaar en zijn moeder heeft niet meer lang te leven. „Ja, het gaat nu snel”, stamelt hij. Aan de andere kant van de lijn de bevestiging. Een dag later staat er een bed in de woonkamer van Anja en Thomas. Weer een dag later hangen er ballonnen en zijn er tranen. Van vreugde en verdriet. Een trouwerij, thuis aan de Andoorn in Oldenzaal. „Zondag heeft René mij gevraagd”, vertelt Anja met trillende stem. Precies een week later is René weduwnaar.