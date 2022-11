Annelies Asma uit Rossum stopt met haar werk als uitvaartbegeleidster: ‘De telefoon staat ook ’s nachts altijd aan’

Verpleeg­huis­zorg vanaf 2800 euro per maand: ‘Dit gun je niet alleen happy few’

OOTMARSUM/BORNE - Zou hij zijn eigen ouders in een regulier verpleeghuis laten wonen? Nee, zegt Bert Kolfoort. Maar familie was niet de reden dat hij 25 jaar geleden het eerste particuliere verpleeghuis voor de welgestelden stichtte in Twente. „Het begon met de textielbaronnen.”

6 november