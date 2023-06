Annie ging van de stal in De Lutte naar Weerselo voor de liefde, zaterdag tikt ze de 100 aan

Het balkon van haar kamer in Sint Jozef in Weerselo is speciaal voor de gelegenheid versierd met slingers. Annie Wolbert wordt 100 jaar en dat mag iedereen weten. Inmiddels woont ze alweer zo’n elf jaar in het woonzorgcentrum. „Ik heb het hier goed naar mijn zin. Toen ik 96 was, werd ik zelfs de eerste gravin van Sint Jozef. Want carnaval vieren, daar houden we hier ook wel van.”