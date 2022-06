Aogel United: wilde voetballers al halve eeuw hechte vriendenclub

Gerard Sanderinks ‘oale grond’ wordt gedwongen geveild, omdat hij niet wil betalen

WEERSELO - Gerard Sanderinks grond wordt sinds maandagmiddag aangeboden voor een executieveiling. Het gaat om ruim 67 hectare Twentse landbouwgrond, verdeeld over 33 percelen. De totale waarde is 4,7 miljoen euro. De grond wordt op 4 juli geveild in opdracht van Sanderinks ex, die nog 1,9 miljoen euro van hem tegoed heeft.

