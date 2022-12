Archeologische vondsten gedaan bij oudste boerderij van Denekamp, vervolgonderzoek is nodig

MET VIDEO Zo viert heel Twente in het Oranje Stadion Tubbergen overwin­ning op de VS: dak vliegt bijna van oude sporthal

TUBBERGEN - Het dak vloog bijna van de oude Verdegaalsporthal in hartje Tubbergen bij de doelpunten van het Nederlands elftal tijdens de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. De honderden Oranjefans uit alle delen van Twente gingen volledig uit hun bol bij de goals van Memphis Depay, Daley Blind en Denzel Dumfries in het duel tegen de VS.

