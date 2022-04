Auto belandt in vakantiewoning in Rossum, bestuurder meegenomen door de politie

VIDEO Gerard (43) is slecht­ziend en baalt van de verkeerssi­tu­a­tie: ‘30 kilometer per uur? Dat kennen ze in Denekamp niet’

DENEKAMP - Mensen herkent hij vaak alleen aan hun stem. Fietsen zit er niet meer in en zichzelf recht in de ogen kijken lukt Gerard Groener (43) al jaren niet meer. De Denekamper is blind aan zijn linkeroog, rechts ‘ziet’ hij nog maar 5 procent. En dat levert soms problemen op, met name in het centrum van Denekamp.

