Auto’s pimpen tijdens Dorpsfeesten Noord Deurningen

SoundGar­dens Denekamp blinkt uit met unieke formule: livemuziek in tuinen door heel het dorp

DENEKAMP - Twaalf bands, verdeeld in en rondom het centrum. Bij SoundGardens Denekamp zijn er in verschillende tuinen in het dorp optredens. Van polka tot vuige rock-’n-roll en van funky brass tot dialect: alles komt zaterdagavond voorbij.

9 juni