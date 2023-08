5 vragen aan Voor Tsjechisch toptalent (16) wordt het de US Open in New York óf het ITF-toer­nooi bij Ready in Oldenzaal

Voor het eerst in de historie van het ITF-toernooi bij OLTC Ready (27 augustus tot en met 3 september) is er bij de vrouwen een prijzenpot van 40.000 dollar beschikbaar. Toernooidirecteur Ad Luttikhuis is enthousiast en ziet steeds sterkere tennissers naar Oldenzaal komen.