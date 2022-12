Bibliotheek Ootmarsum via Het Johannink naar ’n Emter: ‘Kunnen mensen alvast wennen aan de nieuwe bieb’

Herman uit Ootmarsum maakte een kerstboom van 130 plankjes, voor zijn partner Carla

OOTMARSUM - Het was een verrassing van Herman Blokhuis voor zijn partner Carla die een weekend weg was. Toen ze thuis kwam, stond hij naast hun woning aan de Ganzenmarkt in Ootmarsum: een bijzondere kerstboom van afvalhout.

8 december