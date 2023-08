Bij KemVeldloop in Tilligte kijken ze stiekem al naar speciale volgende editie: ‘Moet een spektakel worden’

Aan enthousiasme ontbreekt het voorzitter Theo Veldhuis in ieder geval niet. Op 1 januari 1985 ontstond het evenement, toen Veldhuis voor de kerk in het dorp Johan Kemerink tegenkwam. Die wilde eens een keer tegen hem hardlopen. Een paar uur later werd het in het lokale café vastgelegd en werd ook besloten dat alle liefhebbers uit Tilligte mee mochten doen aan de wedstrijd. Daarmee was de KemVeldloop geboren.