Bijeenkomst over toekomst energievoorziening in Twente

Samen met inwoners gaan verschillende deskundigen in gesprek over de energie-uitdaging die de regio Twente de komende jaren te wachten staat. De bijeenkomst begint dinsdag 2 juni om 20.00 uur met Professor Johann Hurink van de Universiteit Twente, die veel weet over de energietransitie. „Professor Hurink is ervan overtuigd dat de energievoorziening zoveel mogelijk lokaal en regionaal georganiseerd moet worden. Energie opwekken in de regio en ook weer gebruiken in de regio”, reageert Maarten Witteveen van Pakhuis Oost.