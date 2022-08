Bijzondere kraampjes, livemuziek en historie: braderie in Denekamp staat voor de deur

Het programma van de Hugomarkt in Denekamp - voorheen Denekamper bouwvakbraderie - staat deze keer in teken van het thema ‘Boerenburgers en buitenlui’. In het centrum is weer van alles te beleven. Bezoekers kunnen onder meer langs tientallen kramen met koopwaar en streekproducten struinen en een bezoek aan de Sint Nicolaaskerk en de Protestantse kerk brengen, die open zijn voor bezichtiging. In museum Huize Keizer is het ieder kwartier mogelijk te kijken naar beeldmateriaal van verhalenverteller Hugo van den Denekamp. Leden van de lokale toneelvereniging Klaver lopen rond in historische klederdracht.