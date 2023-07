Bo (22) uit Weerselo ging in tien dagen van eerste bericht naar woning: 'Niet mogelijk weekje bedenktijd te nemen’

Het was eigenlijk nog helemaal niet zijn bedoeling om uit huis te gaan. Stiekem keek hij af en toe wel rond in ‘zijn’ Weerselo, maar een woning vinden in deze tijd is niet makkelijk. „Ik was niet écht op zoek”, zegt Rouwen. Hij zit aan tafel in zijn flexwoning aan de Pastor Brenninkmeijerstraat. De komende weken gaat hij verder met de inrichting. Want na het eerste telefoontje op maandag 10 juli, ging het snel.