Boer Johan Brunnekreef (100) uit Saasveld en de eeuwige kringloop van het leven: ‘Wat wie vrogger deed’n was zo gek nog nich’

In de hoek, onder een paar gebrandschilderde ramen, zit hij meestal in zijn stoel. Horen doet hij slecht, zien nog slechter, maar voor de rest mag hij niet klagen. „Ik woon nog thuis. Wie, op mijn leeftijd kan dat nog zeggen? Herman, mijn zoon, houdt me goed in de gaten. Ik heb het hier goed. Altijd gehad ook. Je moet me hier niet weghalen. Liever niet. Dit is de plek waar ik hoor.”