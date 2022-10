‘Bommen Berend’ en Gerard Adolph Bentinck krijgen plekje op fietsknooppuntbord in Breklenkamp: ‘Mogen zijn verhaal niet vergeten’

Het is de eerste van de in totaal 220 borden in Noordoost-Twente waarop (binnenkort) een historisch verhaal te lezen is. Het project is een initiatief van de IJsselacademie in samenwerking met Routenetwerken Twente, stichting Stad en Regio en lokale partijen. Matthijs Wanrooij (de huidige bewoner van Huis te Breckelenkamp) en Martin ter Denge (die de vertalingen van de teksten, samen met Herman Finkers, voor zijn rekening neemt) hadden de eer om het bord te onthullen. Ondanks het regenachtige weer kwamen er meerdere buurtbewoners op af.