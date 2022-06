Brandweer Alstätte kan niet meer uitrukken door tanktoeristen

De veel lagere benzineprijzen in Duitsland zorgen nu al dagen voor extreme drukte in grensplaatsen als Gronau, Ahaus en Alstätte. De lange files zorgen er voor dat de plaatselijke bewoners nauwelijks meer met de auto bij hun eigen huis kunnen komen.



Maar ook de hulpdiensten komen in de knel. De vrijwillige brandweer laat op haar Facebookpagina weten dat de uitrit van de kazerne aan de Gronauer Strasse de hele dag wordt geblokkeerd door wachtende tanktoeristen. „Laten we hopen dat er de komende tijd geen brandmeldingen komen”, is de gelaten reactie van de spuitgasten.