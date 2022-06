Broer en zus dromen van EK springen op Erve Maathuis

Wie rondloopt op het terrein aan de Denekamperweg kan zich haast niet voorstellen dat in 2019 voor de laatste keer het grote internationale paardenconcours werd gehouden. Zie het strodorp, de gevulde stallen en de klassieke graspiste, met daaromheen de aangeklede viptenten; voor de buitenstaander is niet te merken dat het evenement tweemaal op rij was afgelast. „We zijn heel blij dat alles weer draait”, zegt CSI Twente-directeur Rob Maathuis. „Maar in de afgelopen twee jaar hebben we zeker niet stilgezeten.”