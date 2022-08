Bronnen, grafheuvels en cirkels in Mander: ‘Bij de bron begint het leven’

Geen zuchtje wind, toch stormscha­de in Twente: familie Wielens komt met de schrik vrij

Gewaaid heeft het amper de afgelopen dagen. Misschien was er hier en daar een zuchtje wind. En toch waren er in Twente allerlei meldingen van stormschade. Bij het minste of geringste knappen zware takken af.

15 augustus