Burgerbelangen wil met wethouder naar camping De Bergvennen: ‘Samen kijken op welke manier huisjes eenvoudig verplaatsbaar zijn’

Plaatsnaam­bord en meerdere lantaarnpa­len vernield in Ootmarsum: ‘Wilden net gaan slapen, toen hoorden we een knal’

OOTMARSUM/AGELO - Een groep jongeren heeft in de nacht van zaterdag op zondag een spoor van vernielingen achtergelaten in Ootmarsum en Agelo. Op de Dusinksweg en bij visvijver De Kolk werden lantaarnpalen omver getrokken, ook is een plaatsnaambord afgebroken.

1 augustus