CDA verliest terrein in Twentse gemeentebesturen

Het CDA verliest terrein. In 2014 zat de partij nog in alle colleges, in 2018 was er pluche voor de christendemocraten in twaalf colleges en nu dus nog in negen. In Losser, Hellendoorn en Dinkelland is de partij dit jaar uit het college gestoten. Dat verlies in Twente staat in schril contrast met de Achterhoek waar juist in alle zeven gemeenten het CDA vertegenwoordigd is in het college.