Circus Bossle strijkt neer op ‘t Goor in Denekamp: ‘Je ziet het bij ons allemaal’

Het circus presenteert een vernieuwde show van bijna twee uur, waarin vliegensvlugge jongleurs, lenige acrobaten, spectaculaire vuurspuwers en doldwaze clowns de revue passeren. Ook de optredens van de dieren zullen niet ontbreken. Bij Circus Bossle zijn onder meer paarden, honden, lama's en kamelen te zien.

Quote Het lijkt net alsof je in een discotheek zit als je erbij bent Anton Werkman, tourneeorganisator Circus Bossle

„In het voorjaar hebben we al een tour gemaakt door Twente, maar in Denekamp zijn we met ons circus nog nooit geweest”, vertelt Anton Werkman, tourneeorganisator van Circus Bossle. „Het is alweer een tijd geleden dat er een circus is geweest in Denekamp, dus we hopen op veel belangstelling.”

Circus Bossle geeft in totaal negen optredens in Denekamp. Werkman: „Meestal staan we twee weekenden achter elkaar in dezelfde plaats. Dat heeft twee redenen: vroeger speelden we op één of twee plaatsen per week, maar met de huidige dieselprijzen is dat amper te betalen. En het is zo dat het een voordeel is om twee weekenden op dezelfde plek te staan: het levert mond-tot-mondreclame op.”

Modern jasje

De optredens van Circus Bossle kunnen omschreven worden als traditioneel en klassiek in een modern jasje. „Van trapezeacrobaten tot clowns, van vuurspuwers tot messenwerpers: je ziet het bij ons allemaal”, legt Werkman uit. „Daarnaast hebben we een ultramoderne licht- en laserinstallatie in de tent, het lijkt net alsof je in een discotheek zit als je erbij bent.”

Kaartjes kunnen alleen aan de circuskassa op locatie worden gekocht en kosten 12 euro voor kinderen tot en met 12 jaar en 14 euro voor volwassenen.