Coen Voorpostel en Luuk Schepers zijn de nieuwe poaskeerls in Ootmarsum

Pernilla (22) ging van Zweden naar Lattrop voor de paarden­sport, met succes: ‘En er zijn ook veel meer feestjes hier’

Veertien was ze, toen ze vanuit Zweden voor de eerste keer de oversteek maakte naar Nederland. Pernilla Josse (22) vertrok naar Lattrop, om de focus vol op haar grote passie te leggen: paardensport. Met succes: onlangs won ze goud op het Nederlands kampioenschap in de klasse over 1,35 meter.