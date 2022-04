Conflict tussen Ootmarsumse buren om strookje grond laait weer op: ‘Hij moet terug in zijn hok’

MET VIDEO Ingrijpen in de Oekraïne? In Ootmarsum zijn de meningen verdeeld: ‘Ik vouw elke dag mijn handen voor een oplossing’

Terwijl we Pasen vierden, begonnen de Russen hun lang verwachte offensief in de Donbas. In hoeverre houdt de oorlog in Oekraïne ons ons bezig en is dit wellicht het moment om in te grijpen? In Ootmarsum, paasstadje bij uitstek, zijn de meningen verdeeld, merkte verslaggever Herman Haverkate. „Zet die nieuwe straaljagers maar in.”

20 april