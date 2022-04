Cosmos Sterrenwacht komt in een nieuw jasje uit de coronacrisis: lichter, ruimer en veel interactiever voor kinderen

Paasvuur: een controver­siële traditie, waarvan het afwachten is uit welke hoek dit jaar de wind waait

ENSCHEDE – Voor het eerst sinds 2018 worden in Oost-Nederland weer op grotere schaal paasvuren ontstoken. Maar de traditie is controversieel. Vanuit welke hoek dit jaar de wind waait, is afwachten. Dat laatste moet u letterlijk nemen.

16 april