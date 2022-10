Dak gaat er af op Piratenparty Rossum

Zondagmiddag om twee uur ’s middags zat de stemming er meteen in, zegt organisator Reinold Hutten. Met een kleine 8000 man zat de tent vol, „en dat is ook meteen de max”, zegt Hutten. De Twentse Piratenparty is populair. „Hoe dat komt? Piratenmuziek is op dit moment in de muziekscene gewoon heel populair. Het is gezellige muziek.” ‘Met de vlam in de pijp’ van Henk Wijngaard is nog zo’n evergreen. De zingende vrachtwagenchauffeur uit Drenthe bracht de stemming erin in de tent. Dat deden artiesten als Dana Winner, Harten 10 en vele anderen ook. De presentatie van de Piratenparty was - als vanouds - in handen van Willy Smellink.