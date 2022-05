Dauwtrapfeest Deurningen breidt verder uit met kunstmarkt

De uitbreiding van het feest op hemelvaartsdag past binnen het streven van de Plechelmusharmonie om meer mensen en organisaties te betrekken bij het feest. „In 2019 hebben we al de samenwerking gezocht met Pelle’s Eten en Drinken door de avond voor Hemelvaartsdag erbij te betrekken”, vertelt voorzitter Paul Nijmeijer van de muziekvereniging. „Dit jaar betrekken we de jeu-de-boules- en de schietvereniging bij het evenement. Versterking door samenwerking, met daarbij als doel een gezellig feest neer te zetten waarbij Deurningen zich openstelt voor mensen uit de hele regio maar ook zeker de eigen inwoners niet worden vergeten.”

Nieuw

Nieuw dit jaar is verder de kunstmarkt. Daarvoor wordt de pastorietuin ingericht met een groot aantal kraampjes, waar zo’n 25 kunstenaars zullen exposeren. De kunstmarkt is van 10.00 tot 16.00 uur en is gratis te bezoeken. „Wij kwamen in contact met Ingrid Otte, zelf kunstenares”, geeft Nijmeijer aan. „Zij heeft een uitgebreid netwerk in de kunstenaarswereld en via haar werd het idee voor de kunstmarkt geboren.” Bezoekers kunnen onder meer diverse soorten schilderkunst, keramiek, fotografie en sieraden zien op de markt.