De IJskuip in Denekamp, veel meer dan alleen een ijswinkel: ‘We doen het echt met het hele gezin’

Erik Kuiper heeft zijn laatste werkzaamheden in de stal inmiddels afgerond en schuift rond 08.00 uur aan voor het ontbijt. Snel een paar boterhammen naar binnen en weer door. Het is de vaste start van zijn bomvolle dag. De melk van de Jersey-koeien die op Erve Kuiper gehouden worden, wordt gebruikt bij het bereiden van het ijs.

De ijswinkel van Erik en zijn vrouw Hermien is inmiddels een begrip geworden in de regio. Van heinde en verre komen mensen om te proeven. De locatie mag er zijn: de winkel ligt prachtig aan het Almelo-Nordhorn Kanaal, vlak voor de grens met Duitsland.

Maar voordat het ijs in de winkel ligt, moet er het één en ander gebeuren. Na het ontbijt gaan Erik en zijn broer Roy aan de slag: er moet ijs gemaakt worden. Alle verschillende smaken worden zelf gemaakt. Om alles voorradig te houden, maken de twee flink wat uren in de ‘keuken’ achter de winkel.

Na een aantal snikhete dagen, is de temperatuur inmiddels wat aangenamer. Rustiger wordt het er echter niet van: nu de vakantie begonnen is, neemt het aantal bezoekers toe. Het perfecte weer? „Dat is tussen de 23 en 25 graden en niet warmer”, vertelt Erik. „Ik heb nog liever dat het wat koeler is, dan warmer. Dat kunnen we echt merken: wanneer het te warm is, komen er minder bezoekers.”