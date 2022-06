De marke Gammelke is het hart van Twente: ‘Het is maar één straat eigenlijk. Geen kerk, geen café, geen kern’

VAN HIERGAMMELKE De term ‘in the middle of nowhere’ moet zijn bedacht met Gammelke in gedachten. Deze marke in het hart van Twente heeft geen kern, wel nog een enkele zandweg. Juist hier woonden voor het begin van de jaartelling al mensen.