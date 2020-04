De negen favorieten van ‘voetbalshirtgod’ Jesse Rabbeljee uit Denekamp

Puinruimen na ramkraak Tubbergen is ‘helse klus’ voor juwelier

23 april TUBBERGEN - De juwelierszaak in Tubbergen, die afgelopen weekend het doelwit was van een ramkraak, is weer open. Het onderzoek loopt nog. De vijf verdachten, waarvan twee uit Hengelo en een uit Almelo, zitten in voorlopige hechtenis.