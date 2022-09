De Weerselose Ria (56) voelt zich snel ergens thuis: ‘Maar het moet wel in Twente zijn’

WA’K ZEGG’N WOL Genieten van een weids uitzicht op De Bleek in Losser en vier Boeskolen praten mee over evenemen­ten­be­leid in Oldenzaal

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: genieten van een weids en inspirerend uitzicht aan De Bleek in Losser en een wel heel erg matig bezochte bijeenkomst in Oldenzaal voor bewoners die mee wilden praten over het lokale evenementenbeleid.

16 september