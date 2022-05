De wolf is terug in Nederland en daar is lang niet iedereen blij mee

Het was zondag de laatste dag van de tentoonstelling Te wild voor jou. Een programma over de wilde natuur, met als centraal thema de terugkeer van de wolf in ons land na 150 jaar afwezigheid. In de afgelopen zes maanden konden duizenden bezoekers hun kennis over de wolf bijspijkeren via een interactief programma. Centrale vraag was daarbij of de wolf wel past in onze ‘aangeharkte tuintjes’ of moeten we de natuur meer de ruimte geven?