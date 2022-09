Definitief einde aan afvalwaterinjecties NAM in Twente

Het hotel in Albergen moest branden, schreef de man uit Denekamp op Facebook, en toen kwam de politie

Een 36-jarige man uit Denekamp werd vorige week opgepakt, nadat hij onder een nieuwsbericht op Facebook opriep om het toekomstige ‘asielzoekershotel’ in Albergen in brand te steken. Maar hij was niet de enige die online die gedachte etaleerde. Over opruiende reacties, waar lang niet altijd over nagedacht wordt. ‘Waarom ik dat stuurde? Ik moet dat volk niet.’

29 augustus