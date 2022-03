Denekamp leeft mee tijdens vredesbijeenkomst ‘Hart voor Oekraïne in ‘Nicolaaskerk

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die samen met anderen zijn of haar steun wil betuigen aan iedereen die het slachtoffer is van het oorlogsgeweld in Oekraïne. De zang wordt verzorgd door het themakoor Vivace en voor kinderen is er de gelegenheid tot het vouwen van vrededuiven. Aansluitend op deze bijeenkomst verzamelen de deelnemers zich tegen 19.45 uur met lichtjes op het plein. Tot 21.00 uur is de kerk geopend om kaarsen aan te steken.