Denekamp Undercover als vanouds: ‘We hebben het programma steeds doorgeschoven’

Acht locaties, acht tributebands in diverse genres en een randprogramma. Alsof er nooit corona is geweest, pakt het festival Denekamp Undercover op 1 oktober de draad weer op.

„We hebben de afgelopen twee jaar toch de nodige voorbereidingen getroffen, omdat we telkens hoopten dat Undercover kon doorgaan”, zegt Frederik Alink namens het festival. „Daardoor hebben we de bands en het programma steeds kunnen doorschuiven. Dit is dus eigenlijk grotendeels het programma zoals we dat voor 2020 in gedachten hadden.”

Coverbands

Net als alle voorgaande edities heeft de organisatie een programma in elkaar gedraaid waar iedereen wel iets van zijn of haar gading kan vinden. Dit jaar treden coverbands op van Status Quo, Johnnie Cash, Imagine Dragons, Wolfgang Petry, Pearl Jam, Rowwen Heze, Creedence Clearwater Revival en Coldplay. „We zijn ervan overtuigd dat deze line-up iedereen zal aanspreken, van jong tot oud. Ook zijn we blij dat we met de Rowwen Heze-coverband weer een Nederlandse band hebben.”

Prijsverhoging

Wat wel is veranderd ten opzichte van twee jaar geleden is de prijs. Kaarten kosten dit jaar 12,50 euro. „We hebben heel lang kunnen vasthouden aan een tientje per kaart”, zegt Alink. „Maar dat lukte niet meer. Ik denk dat 12,50 euro nog een heel redelijk bedrag is voor wat de mensen krijgen.”

Wat het randprogramma betreft komt er een opblaasbare Irish pub, is er in de kerk een karaoke en vindt in De Wethouder de Tijs Revival plaats. Kaarten voor Denekamp Undercover op 1 oktober zijn verkrijgbaar bij de deelnemende horeca, Brummelhuis Denekamp en Ootmarsum en bij de Plus in Denekamp.

Quote Dit is eigenlijk groten­deels het programma zoals we dat voor 2020 in gedachten hadden Frederik Alink, mede-organisator