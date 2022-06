Denekamper Spatzen viert zilveren jubileum op Zomerfestival: ‘Zolang de mensen en wijzelf genieten gaan we door!’

De ambitie Nederland te veroveren? Hebben deze muzikanten nooit gehad. De Spatzen treedt maximaal vijftien keer per jaar op en is vooral graag gezien op de oktoberfeesten in het najaar. Het eerste optreden herinnert basgitarist Raymond Kienhuis zich nog goed. „Dat was bij het tienjarig bestaan van de Greun’n”, zegt hij. „Bij Concordia in Denekamp. Daar speelden we onze eerste zes nummers. Gaaf! Dat voelde als een doorstart, omdat we natuurlijk ontstaan zijn uit de hofkapel van de jonge Greun’n.”