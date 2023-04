Derde woning? Buren aan Ootmarsumsestraat in Denekamp worden het niet eens in ‘emotionele kwestie’

update Brandweer heeft vuur bij bedrijf in Albergen onder controle, rook kwam uit dak

In een pand aan de Weemselerweg in Albergen is zaterdag aan het eind van de middag een brand uitgebroken. Onduidelijk is nog wat precies in brand staat en hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, maar de brandweer is met meerdere wagens aanwezig om de brand te blussen.