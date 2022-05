Deurningen, waar de pastorie te huur is voor wie gaat verbouwen: ‘Ze kennen elkaar hier aan hun bijnaam’

Weerseloër Marcel Wesselink neemt afscheid van zijn levenswerk, maar zijn winkel blijft wel bestaan

WEERSELO - Het gold als het best bewaarde geheim van Weerselo. Wie neemt speelgoed- en kadoshop Wesselink aan de Sint Remigiusstraat in Weerselo over? De nieuwe eigenaar Myrthe Franke kan er nu hartelijk om lachen. „Ik denk dat heel wat mensen verbaasd zullen zijn als ze horen dat ik de winkel overneem.”

