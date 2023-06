Deze meiden uit Ootmarsum strijden vrijdag om een landelijke titel op de KNVB Campus in Zeist

met stelling Nederland telt half miljoen laadpalen, maar in Twente mogen er meer bij

Gisteren werd bekend dat Nederland nu meer dan 500.000 laadpunten voor elektrische auto’s heeft. Zijn we goed op weg? E-rijders in Twente denken er verschillend over. „Tussen de oprit A50 bij Apeldoorn en Oldenzaal is langs de snelweg maar één snellader. Dat kan echt beter.”