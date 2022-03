Dierentuinexpert Anthony Sheridan zet Tierpark Nordhorn op 1 in categorie ‘German specials’

Toename bezoekers

,,Vanwege de indrukwekkende toename van het aantal bezoekers, van wie ongeveer de helft uit Nederland komt, en de investeringen in nieuwe en verbeterde faciliteiten, een nieuwe dierentuinschool en de plannen voor het nieuwe uitbreidingsgebied.” Zoodirecteur Nils Kramer is blij met de erkenning en zegt: ,,We houden vast aan onze koers. Onze hoofdtaken soortenbescherming, educatie, onderzoek en recreatie breiden we verder uit. Ook in de toekomst willen we onze bezoekers een dag geluk brengen.”