Dinkelland: Extra geld voor energiebesparing

ROSSUM - In Rossum zijn ze wel in voor iets anders, voor iets nieuws. Dat bewijst het dorp al door als enige in heel Dinkelland met een hoogheid te komen. En nu helemaal omdat het voor het eerst in de historie van het carnaval in Rossum met een vrouwelijke hoogheid komt. Prinses Rieks werd zaterdag gepresenteerd als de 57e hoogheid in ’t Görtnkeurndoarp. Ze wordt bijgestaan door adjudant Leeuws.

5 maart