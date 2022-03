Dinkelland heeft goede hoop op (iets) hogere opkomst

DINKELLAND - Het is deze zonnige verkiezingsmiddag rustig in het kleinste stembureau van de gemeente Dinkelland. De drie leden van het stembureau in café restaurant Groot Agelo genieten van een kop koffie met een gebakje erbij, zojuist hoogstpersoonlijk gebracht door wethouder Benno Brand.

Op verzoek kijkt Marianne ten Oever van het stembureau naar het percentage stemmers. Dat valt nog niet mee, zo'n tien procent van de Ageloërs heeft z'n stem uitgebracht in de buurtschap. „Maar die cijfers zijn natuurlijk wel vertekenend”, zegt Marianne ten Oever. „Mensen mogen in elk stembureau in de gemeente hun stem uitbrengen, en veel Ageloërs werken nu eenmaal buiten de kern en brengen daarom hun stem misschien uit in de plaats waar ze werken.”

Drukker

Maar, zo verwacht ze, rond etenstijd zal het in het stembureau wel drukker zijn. „Het is nu eenmaal zo dat rond die tijd de meeste mensen gaan stemmen, dat zal hier ook het geval zijn.”

Persoon

Bij het stembureau in basisschool De Meander in Ootmarsum is het iets drukker hoewel het ook daar geen storm loopt. Een Ootmarsummer die net naar buiten loopt, laat weten dat hij op een persoon heeft gestemd, en niet per se op zijn partij. „Maar of het helpt?” Hij haalt z'n schouders op. „Morgen zijn ze alle beloftes weer vergeten, ik ben 81 jaar en dat is al de jaren zo geweest en dat zal nu ook het geval zijn”.

Bewust

Een andere inwoner van het stadje heeft heel bewust gekozen. „We zitten in het centrum met een probleem in verband met de drukte. Ik heb de partijprogramma's doorgekeken op wat ze willen met ons centrum. Op basis daarvan heb ik mij stem aan een partij gegeven.”

Tevreden

In het gemeentehuis in Denekamp is het wel druk. Daar ontstaat zelfs regelmatig een rijtje met kiezers. Burgemeester John Joosten die ook een rondje langs stembureaus maakt, ziet het tevreden aan. „Vier jaar geleden was de opkomst 65 procent. Als ik de geluiden bij verschillende stembureaus hoor dan zal het mij niet verbazen al we dit jaar weer bij dat percentage in de buurt zitten. Dat zou mooi zijn, want daarmee zitten we weer ruim boven het landelijke ge middelde.”

Opkomst

Joosten laat weten dat zo'n tien procent van de stemgerechtigden in Dinkelland maandag en gisteren al zijn of haar stem heeft uitgebracht. Rond twee uur was de opkomst vandaag zo'n 15 procent. „Opgeteld zitten we daarmee op 25 procent en dat is goed”, aldus Joosten.

Bewijs

Wat de burgemeester verder is opgevallen is dat bijna alle kiezers hun legitimatiebewijs bij zich hebben. „Dat was de vorige keren wel anders. Toen kreeg je ook dat gezeur van mensen zonder identiteitsbewijs die toch wilden stemmen onder het motto ‘ie weet toch wa wie ik bin’. Dat kon natuurlijk niet. Nu hoor ik dat dat bijna niet meer het geval is. De mensen wennen er aan en dat is goed.”

