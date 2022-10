Dinkelland stelt speciaal fonds in: ‘Iedereen, arm en rijk, moet duurzaamheidsmaatregelen kunnen nemen’

Jonge muzikanten uit Denekamp en Lattrop beginnen een band: The Pandareds (spreek uit The Pendèruds). ‘Klinkt gewoon lekker’

DENEKAMP/LATTROP - Sinds jaar en dag speelt Gijs Wilbers (23) gitaar. Maar over een groep beginnen dacht hij niet na. Tot zijn leraar hem aanspoorde. In korte tijd was er een zeskoppige band en zaterdag 26 november is het eerste optreden.

10 oktober