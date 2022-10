Dinkelland wil eerst windbeleid dan pas windmolens

nieuwsupdate Net gewend aan de spoedpost in Hengelo, moeten inwoners van Noord­oost-Twen­te misschien wéér verder rijden

OLDENZAAL - Het is nog niet eens zo heel lang geleden (ruim 2,5 jaar) dat inwoners uit Noordoost-Twente moesten wennen aan het idee dat ze in de toekomst voor spoedzorg naar Hengelo zouden moeten reizen. De 16.000 handtekeningen als teken van verzet maakten destijds weinig indruk in Den Haag: op 6 januari 2020 sloot de spoedpost in de Oldenzaalse polikliniek aan de Prins Bernhardstraat definitief haar deuren. Op naar Hengelo. Maar voor hoe lang nog?

