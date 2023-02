Dinkelland wil uitstel besluit windmolens, ‘want zorgvuldigheid gaat voor’

DENEKAMP - Dinkelland wil opnieuw uitstel van het besluit of er windmolens komen in de gemeente of niet. Wethouder Cel Severijn wil daarvoor weer naar de provincie om te vragen of het besluit kan worden uitgesteld tot half april en mogelijk tot half mei.

Dinkelland zou al per 1 januari het windbeleid vaststellen. Daarin staat onder meer op welke locaties windmolens (kunnen) komen in de gemeente. Dat besluit is al uitgesteld tot 1 maart. Severijn wil nu uitstel tot het liefst half mei. „Het is een flinke klus en het ambtelijke apparaat wil het zo zorgvuldig mogelijk doen en dat lukt niet voor 1 maart”, aldus de wethouder dinsdagavond in de gemeentelijke commissie economie.

Het gemeentelijke windbeleid is nodig omdat anders de provincie de regie overneemt en bepaalt waar de windmolens komen in de twee Dinkellandse zoekgebieden.

Massaal bezocht

Die commissievergadering werd massaal bezocht door inwoners van Saasveld. Saasveld is door de gemeente aangewezen als één van de twee plaatsen in de gemeente waar eventueel windmolens kunnen komen. De andere locatie is bij Noord-Deurningen.

Dorpsfeest

De Saasvelders lieten via twee insprekers weten dat er wat hen betreft geen plaats is voor windmolens onder de rook van het dorp. Zo vreesden de insprekers voor tweespalt in het dorp, tussen voor- en tegenstanders van de molens. „Als het plan voor windmolens bij Saasveld niet doorgaat, dan is dat de reden voor een groot dorpsfeest op het Bruinsplein”, aldus een van de insprekers. „En dan zijn voor- en tegenstanders van harte welkom.”

Enkele jaren

Mocht Dinkelland weer uitstel krijgen dan volgt de inhoudelijke behandeling van het besluit om het windbeleid vast te stellen in mei. Ook dan duurt het nog zeker enkele jaren voordat daadwerkelijk begonnen wordt met de realisatie van windmolens in Dinkelland.