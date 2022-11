Dinkelland zet steeds minder restafval aan straat, maar het moet nog beter

Die boodschap komt naar voren uit de jaarlijkse Grondstoffenmonitor van afvalinzamelaar Rova die namens de gemeente Dinkelland het afval ophaalt. Uit de monitor, het jaarlijkse overzicht van de resultaten van de afvalinzameling, blijkt dat tachtig procent van het afval dat aan straat wordt aangeboden, keurig gescheiden is. De overige 20 procent echter, is afval dat onterecht in de grijze container komt omdat het wel te scheiden afval betreft.

Ambities

Per huishouden wordt in Dinkelland per jaar 66 kilogram aan restafval (grijze container) ingezameld. Dat is nog zestien kilogram boven de ambities van het project Afvalloos Twente dat streeft naar 50 kilogram restafval per huishouden in 2030.

De 66 kilogram restafval per huishouden is wel 3 kilogram minder dan in 2020. In dat jaar steeg de hoeveelheid aangeboden afval juist, veroorzaakt doordat veel mensen thuis zaten vanwege corona.

Plastic

Wat de inzameling van het PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) betreft, die is flink gestegen tot 38 kg per huishouden. Die forse stijging met 10 kilogram is onder meer veroorzaakt doordat de afkeuring van het plastic afval is aangepast. Veel PMD-afval is vervuild doordat er andere producten inzitten dan mag. In eerste instantie werd een vervuilde lading PMD-afval in een keer afgekeurd. Tegenwoordig wordt ‘slechts’ een deel van de lading afgekeurd waardoor het aandeel ingezameld PMD-afval weer kon stijgen.

Educatie

Dinkelland wil verder werk maken van de terugdringing van de afvalstroom. Dat kan vooral door de inwoners nog meer te wijzen op het belang van gescheiden inzamelen. Daarvoor is aldus de gemeente nog meer communicatie en het geven van informatie nodig, ‘in combinatie met educatie’.

Plattelandsgemeente

Wat het GFT-afval betreft, daarvan werd in Dinkelland in 2023 gemiddeld 205 kilogram opgehaald. Dat is meer dan gemiddeld in het ROVA-werkgebied en dat is goed te verklaren door het feit dat Dinkelland een echte plattelandsgemeente is.

Uit de Grondstoffenmonitor blijkt verder dat Dinkelland wat afvalstoffenheffing een goedkope gemeente is. Het jaarlijks te betalen vastrecht en en het bedrag voor een gemiddeld aantal ledigingen ligt maar liefst 136 euro lager dan het landelijke gemiddelde.