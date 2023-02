Dinkellandse politiek overvallen door haast Mijande Wonen met flexwoningen in Weerselo: ‘Omwonenden voelen zich overvallen’

Justitie wil definitief afrekenen met R. (40) uit Enschede, die van hennepte­len zijn beroep heeft gemaakt

Justitie is de handel en wandel van Redoine R. (40) uit Enschede in de Twentse hennepwereld helemaal zat. De tijd van werkstraffen is voorbij. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat hij drie maanden de cel in. En de bevraging door de rechtbank doet ook het ergste vrezen voor R.