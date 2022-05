Dit was Hemelvaartsdag 2022 in Noordoost-Twente: van stiltemoment tot de vetste beats

Rechter beslist na conflict over stukje grond in Ootmarsum: dwangsom­men (voorlopig) van tafel

OOTMARSUM - Theo Brandehof hoeft (voorlopig) geen dwangsommen te betalen aan Joost en Imke Peters. In oktober 2020 stonden de buren uit Ootmarsum voor het eerst tegenover elkaar in de rechtbank in Almelo, in april 2022 weer. De voorzieningenrechter heeft, na het tweede kort geding, besloten in het voordeel van Brandehof.

