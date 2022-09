Doortrekking Ambachtstraat in De Lutte gaat er komen: ‘Mooi dat we eindelijk zo ver zijn’

Emmer van Twentse boeren loopt over tijdens provincia­le vergade­ring: ‘Ik ben ook van mezelf geschrok­ken’

LATTROP-BREKLENKAMP - Het ging woensdag flink mis tijdens een provinciale vergadering over landbouw en natuur. Boze boeren uit Lattrop en omgeving reageerden woest en volgens de provincie was er sprake van bedreiging en intimidatie. De boeren zijn geschrokken van wat daar gebeurd is. „Ik heb mensen dingen zien doen en zeggen die ze normaal nooit zouden doen.”

18:00